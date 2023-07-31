Бышовец: у Кривцова есть одно преимущество перед Сперцяном
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Прославленный советский тренер Анатолий Бышовец назвал российских игроков, которые ощутимо прогрессировали в последние годы.
«Бразильцы сегодня доминируют в «Зените». Но я рад, что не ошибся в своих оценках Мостового или Сергеева. Кривцова из «Краснодара» это тоже касается. Не зря я называл его одним из лучших. У него есть одно преимущество перед Сперцяном — это универсальность, что очень сегодня востребовано», — сказал Бышовец в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Никита Кривцов присоединился к «Краснодару» летом 2021 года, а 13 сентября дебютировал за первую команду в матче с «Ростовом». Эдуард Сперцян — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду 23-летний футболист играет с 2018 года.
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