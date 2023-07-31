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«Если есть VAR, для чего он тогда нужен?» Игрок «Ахмата» Быстров — о судействе Безбородова

«Если есть VAR, для чего он тогда нужен?» Игрок «Ахмата» Быстров — о судействе Безбородова
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Защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров высказался о работе главного судьи матча 2-го тура РПЛ с ЦСКА Владислава Безбородова, заявив, что был удалён в начале игры ошибочно, о чём говорят видеоповторы игрового эпизода.

«Кажется, что да, рука стопроцентная, но если смотреть повтор, который спереди и замедленный, — игра грудью. Судьи говорят про игру рукой от груди, но этого не было. На повторе это видно, даже комментаторы сказали, что это чистый угловой.

Считаю ли, что за такие ошибки судьи должны платить карьерой? Да нет, карьерой не должны, у всех есть право на ошибку. Но если есть VAR, для чего он тогда нужен? Торопиться побыстрее посмотреть? Твоё решение влияет на исход игры. Давая удаление и пенальти на 12‑й минуте игры… Если бы не было VAR — понятно, не увидел, не заметил. Но для чего VAR тогда вообще придумали? Просто посмотреть один повтор, который нужен. Не понимаю», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

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