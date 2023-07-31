Коста-Рика — Замбия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Сборные Коста-Рики и Замбии объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Уаикато» в Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
Коста-Рика: Солера, Вильялобос, Бенавидес, Дель Кампо, Кото, Вильялобос, Альварадо, Родргиес, Скотт, Эррера, Чинчилья
Замбия: Мусонда, Белему, Мусеса, Мвеемба, Тембо, Чанда, С. Банда, Катонго, Читунду, Б. Банда, Кундананджи
Отметим, что в двух предыдущих матчах группового этапа чемпионата мира 2023 года костариканки и замбийки потерпели по два поражения.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
- 31 июля 2023
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