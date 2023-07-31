Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коста-Рика — Замбия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Коста-Рика — Замбия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сборные Коста-Рики и Замбии объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы C женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Уаикато» в Новой Зеландии. Стартовый свисток прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

Коста-Рика: Солера, Вильялобос, Бенавидес, Дель Кампо, Кото, Вильялобос, Альварадо, Родргиес, Скотт, Эррера, Чинчилья

Замбия: Мусонда, Белему, Мусеса, Мвеемба, Тембо, Чанда, С. Банда, Катонго, Читунду, Б. Банда, Кундананджи

Отметим, что в двух предыдущих матчах группового этапа чемпионата мира 2023 года костариканки и замбийки потерпели по два поражения.

ЧМ-2023 (ж). Группа C. 3-й тур
31 июля 2023, понедельник. 10:00 МСК
Коста-Рика (ж)
Перерыв
0 : 2
Замбия (ж)
0:1 Мвеемба – 3'   0:2 Банда – 31'

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023