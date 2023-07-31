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Форвард Замбии Банда забила 1000-й гол в истории женских чемпионатов мира по футболу

Форвард Замбии Банда забила 1000-й гол в истории женских чемпионатов мира по футболу
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Нападающая сборной Замбии Барбра Банда отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с Коста-Рикой (2:0, идёт первый тайм). Этот гол стал 1000-м в истории мировых первенств среди женщин, сообщает официальный аккаунт турнира в «Твиттере».

Отметим, что для самой Банды этот гол стал первым на турнире, а замбийки до матча с Коста-Рикой на этом чемпионате мира не забивали вообще, проиграв Японии и Испании с одинаковым счётом 0:5.

Впервые женский чемпионат мира по футболу прошёл в 1991 году. Тогда страной-хозяйкой турнира выступил Китай. В 2023 году мировое первенство среди женщин проводится в девятый раз.

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