«Манчестер Юнайтед» объявил о новом долгосрочном контракте с adidas

«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного контракта с техническим спонсором клуба компанией adidas.

«Отношения между «Манчестер Юнайтед» и adidas являются одними из самых знаковых в мировом спорте, благодаря нашей общей приверженности стилю, таланту и, самое главное, высокой производительности.

Наше партнёрство, уходящее корнями в 1980-е годы, за последние десятилетие прошло через переосмысление с помощью самых инновационных дизайнов и технологий. Теперь мы с нетерпением ожидаем возобновления этого мощного партнёрства в течение оставшейся части этого десятилетия и в 2030-х годах», — прокомментировал сделку исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд.

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