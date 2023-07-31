Ирландия — Нигерия: стартовые составы команд на матч 3-го тура женского ЧМ-2023

Сборные Ирландии и Нигерии объявили стартовые составы команд на матч 3-го тура группы B женского чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии, который пройдёт сегодня, 31 июля, на стадионе «Лэнг Парк» в Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
Ирландия: Броснан, Фэйи, Куинн, Коннолли, Пейн, Маккейб, Фаррелли, Агг, Литтлджон, О'Салливан, Каруса
Нигерия: Ннадозие, Алозие, Охале, Демехин, Пламптре, Учейбе, Айинде, Аджибаде, Пейн, Кану, Ошоала
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
- 31 июля 2023
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