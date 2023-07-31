«Спартак» — фаворит в борьбе за подписание защитника «Бохума» Машовича

Московский «Спартак» всерьёз настроен подписать защитника немецкого «Бохума» Эрхана Машовича. Об этом сообщает Maxbet Sport.
По информации источника, российский клуб готов выплатить компенсацию за переход сербского футболиста в размере € 8 млн.
Отмечается, что к Машовичу проявляют интерес и несколько европейских клубов, однако «Спартак» опережает в борьбе за защитника их всех. В игроке «Бохума» заинтересованы «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент» и «Вест Бромвич».
«Бохум» не хочет продавать Машовича, так как его контракт с клубом рассчитан ещё на два года, однако немецкая команда рассмотрит вариант расставания с ним в случае получения хорошего предложения.
В прошлом сезоне 24-летний Машович сыграл 32 матча и отметился в них четырьмя забитыми мячами.
- 31 июля 2023
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