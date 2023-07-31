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Спартак — Балтика. Прямая трансляция
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Андрей Червиченко: «Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно

Андрей Червиченко: «Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с «Балтикой» во 2-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» может сделать сюрприз «Спартаку» только случайно. Бывают такие матчи, когда вальяжно выходишь накидать за шиворот аутсайдеру три или четыре мяча. А соперник забивает один, встаёт в оборону, потом ловит на контратаке и забивает второй. Только такой сценарий вижу. «Спартак» должен побеждать «Балтику», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 31 июля, в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встретятся московский «Спартак» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в столице. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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