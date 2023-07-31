Австралия разгромила Канаду и вышла в плей-офф женского ЧМ-2023

Сегодня, 31 июля, в матче женского чемпионата мира — 2023 встретились национальные команды Канады и Австралии. Игра 3-го тура группы B проходила на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Матч завершился победой сборной Австралии со счётом 4:0.

Австралийские футболистки открыли счёт уже на 11-й минуте игры. Быстрый гол забила Хейли Расо. На 39-й минуте Расо оформила дубль. На 58-й минуте Австралия довела счёт до разгромного. Третий гол команды забила Мэри Фаулер. Точку в матче поставила Стефани Кэтли, которая на 90+4-й минуте успешно реализовала пенальти. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу Австралии.

Напомним, соперниками Канады и Австралии по группе В являлись сборные Нигерии и Ирландии. Первое место в квартете по итогам трёх туров заняла Австралия (6 очков). На второй строчке финишировала Нигерия (5). Канада (4) — на третьем месте. Таким образом, в плей-офф вышли сборные Австралии и Нигерии.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.