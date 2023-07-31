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Президент ФИФА вернулся на женский чемпионат мира после критики

Президент ФИФА вернулся на женский чемпионат мира после критики
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Президент ФИФА Джанни Инфантино вернулся на женский чемпионат мира — 2023 и посетил матч Канада — Австралия (0:4), информирует Sky Sport. Футбольный чиновник летал на Таити. Официальная цель полёта не разглашалась, однако в своих соцсетях Инфантино разместил фото встречи с местной футбольной федерацией.

Ранее сообщалось, что после пяти дней на женском ЧМ-2023 Инфантино улетел на Таити, а ФИФА не сообщала, когда президент вновь посетит турнир. Функционер подвергся критике общественности, ведь ранее он призывал телевещателей, которые, по его мнению, предоставляли недостаточно средств за телеправа, уважать женский чемпионат мира так же, как мужской. Большой акцент Инфантино сделал именно на подготовке к мужскому турниру 2022 года и на том, что женскому чемпионату уделялось намного меньше внимания.

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