В «Лацио» подтвердили, что трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» сорвался

Спортивный директор римского «Лацио» Анджело Фабиани подтвердил информацию, что переговоры клуба с московским «Динамо» по переходу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна потерпели неудачу.
«Правда ли, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван? Да, это так», — приводит слова Фабиани «Спорт-экспресс».
Ранее о том, что трансфер Захаряна в «Лацио» сорван, сообщил армянский журналист Грач Хачатрян.
В СМИ сообщали, что главный тренер «Лацио» Маурисио Сарри выступает против перехода Захаряна в клуб, требуя подписать более опытного полузащитника, который мог бы с ходу заменить покинувшего команду Сергея Милинковича-Савича.
Сообщалось, что «Лацио» достиг договорённости с «Динамо» и самим Захаряном, однако пытался найти вариант аренды полузащитника в другую команду, что затягивало переговоры.
- 31 июля 2023
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