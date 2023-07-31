Игрок «Сочи» Ванья Дркушич рассказал об отношении к азартным играм

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич рассказал, что изредка играет в покер, но никогда не поставит большие деньги.
«Нравится ли мне жить в Сочи? Да. Сочи — топ, в сравнении с Питером и Москвой. Горы, море, всё здорово.
Играл ли когда-нибудь в казино? Я был в казино, да. Но не на большие деньги. Мне нравится играть в покер. В казино был три раза.
Будь у меня € 10 млн сейчас, поехал бы в казино? Ну, наверное, но я бы не играл на большие деньги», – приводит слова Дркушича «РБ Спорт».
На вопрос о перспективе приумножить гипотетические € 10 млн, поставив их на чёрное, футболист заметил, что, идя ва-банк, можно остаться ни с чем: «Нет, никогда».
Напомним, 23-летний Дркушич стал игроком российского клуба в январе 2022 года. С тех пор в 42 матчах на его счету два гола и две результативные передачи. Контракт между сторонами истекает летом 2025 года.
- 31 июля 2023
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