«Алания» обыграла «КАМАЗ» в матче 3-го тура Первой лиги

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Завершился матч 3-го тура Мелбет Первой лиги между владикавказской «Аланией» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» (Грозный, Россия). «Алания» одержала победу со счётом 2:0.

На 23-й минуте полузащитник Алан Цараев вывел владикавказцев вперёд. Спустя 10 минут нападающий Ислам Машуков отметился забитым мячом, реализовав пенальти — 2:0. Второй тайм завершился нулевой ничьей.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.

Напомним, в предыдущем туре «Алания» переиграла нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 1:0. «КАМАЗ» был сильнее краснодарской «Кубани» — 2:0.

На данный момент владикавказский клуб находится на третьей позиции в турнирной таблице с семью очками в трёх играх. «КАМАЗ» располагается на 14-м месте с тремя очками.