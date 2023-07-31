Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Балтика» выглядит симпатично, но «Спартак» победил на классе

Александр Мостовой: «Балтика» выглядит симпатично, но «Спартак» победил на классе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Балтикой».

«Рядовая прогнозируемая победа. Другого результата я не ожидал. Но «Спартаку» было непросто во втором тайме. «Балтика» выглядит симпатично. Но как ещё должна выглядеть команда, которая столько лет не играла в РПЛ? Пока силы есть, все бегают и прыгают. В начале сезона все неплохо выглядят. Можно похвалить «Балтику» за то, что не развалились и забили свой гол. А «Спартак» выиграл на классе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.

Материалы по теме
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Игнашевич удивил «Спартак». Но против таких Промеса и Бонгонда смелости мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023