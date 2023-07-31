Александр Мостовой: «Балтика» выглядит симпатично, но «Спартак» победил на классе

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Балтикой».

«Рядовая прогнозируемая победа. Другого результата я не ожидал. Но «Спартаку» было непросто во втором тайме. «Балтика» выглядит симпатично. Но как ещё должна выглядеть команда, которая столько лет не играла в РПЛ? Пока силы есть, все бегают и прыгают. В начале сезона все неплохо выглядят. Можно похвалить «Балтику» за то, что не развалились и забили свой гол. А «Спартак» выиграл на классе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 31 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику» на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва, Россия). Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака». В составе «Спартака» отличились конголезский полузащитник Тео Бонгонда и нидерландский хавбек Квинси Промес. За гостей отличился чилийский легионер Анхело Энрикес.