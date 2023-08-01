Бонгонда отметил с Промесом дебютный гол, Игнашевич ловил мяч. Фото победы «Спартака»

Вчера, 31 августа, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику». Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна (Сочи) зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака».

Счёт в матче перед перерывом открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. Ближе к концу второго тайма «Спартак» провёл второй гол. В этот раз результативный удар нанёс сам Промес, расстрелявший ворота с близкого расстояния. Результативную передачу нидерландскому нападающему отдал вышедший на замену Михаил Игнатов. Под занавес встречи «Балтика» отквитала один мяч усилиями чилийского легионера Анхело Энрикеса.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.