Бонгонда отметил с Промесом дебютный гол, Игнашевич ловил мяч. Фото победы «Спартака»

Вчера, 31 августа, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» принимал калининградскую «Балтику». Финальный свисток арбитра Павла Кукуяна (Сочи) зафиксировал счёт 2:1 в пользу «Спартака».
Счёт в матче перед перерывом открыл форвард красно-белых Тео Бонгонда, головой замкнувший навес Квинси Промеса. Ближе к концу второго тайма «Спартак» провёл второй гол. В этот раз результативный удар нанёс сам Промес, расстрелявший ворота с близкого расстояния. Результативную передачу нидерландскому нападающему отдал вышедший на замену Михаил Игнатов. Под занавес встречи «Балтика» отквитала один мяч усилиями чилийского легионера Анхело Энрикеса.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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