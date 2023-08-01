С нового сезона в АПЛ будут действовать новые рекомендации для арбитров

Футбольные функционеры английской Премьер-лиги и Федерации футбола Англии разработали новые рекомендации арбитрам, которые начнут применяться с 1-го тура очередного сезона. Об этом сообщает Sky Sport.

В первую очередь, будет больше добавленного времени, и за образец принимается работа арбитров на чемпионате мира в Катаре. Как сообщают журналисты со ссылкой на свои источники, матчи продолжительностью менее 100 минут станут редкостью. Представителям Фемиды придётся более строго учитывать время, затраченное на вынужденные остановки игры, такие как празднование гола, замена, травма или подготовка к штрафному удару.

Кроме того, арбитрам настоятельно рекомендовали применять более высокий порог при оценке физического контакта между игроками. Этот шаг также нацелен на минимизацию пауз – штрафных станет меньше, а значит, и поводов для остановки тоже. Тем не менее любой толчок, признанный преднамеренным, будет считаться фолом, любой жёсткий фол будет вознаграждён жёлтой карточкой, а любой игрок, совершивший отбор с угрозой для здоровья соперника, будет удалён.

С другой стороны, порог для показа игроку предупреждения за неспортивное поведение будет снижен. Всякий раз, когда к судье приблизится более одного игрока, по крайней мере, одному из этих игроков, а возможно, и нескольким, будет автоматически показана жёлтая карточка. Практически любой игрок, который прибежит издалека, чтобы приблизиться к официальным лицам матча, получит предупреждение. Поведение тренерского штаба и других сотрудников также будет подвергаться более тщательному контролю.