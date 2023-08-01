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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу — о требле «Манчестер Сити»: было очень больно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу — о требле «Манчестер Сити»: было очень больно
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о требле, который завоевал «Манчестер Сити» по итогам прошлого сезона.

«Было очень больно. Очень. Все мы как игроки чувствовали это, особенно я, когда видел, как они приехали в сборную Англии. Это было действительно тяжело. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось. Пришло время проявлять себя и не давать им так легко побеждать. Раньше всё выглядело именно так. Как игроки мы больше не можем этого принимать», — приводит слова Шоу BBC.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл: стал победителем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, по итогам прошлого сезона финишировал на третьем месте.

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