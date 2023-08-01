Садио Мане подтвердил свой уход из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане подтвердил информацию об уходе из мюнхенского клуба.

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Мне хотелось бы, чтобы всё завершилось иначе. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Как бы там ни было, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», – приводит слова Мане журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Сенегала со стороны саудовского «Аль-Насра».

Садио Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне: