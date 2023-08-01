Садио Мане подтвердил свой уход из «Баварии»
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Нападающий «Баварии» Садио Мане подтвердил информацию об уходе из мюнхенского клуба.
«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Мне хотелось бы, чтобы всё завершилось иначе. Я знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Как бы там ни было, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего», – приводит слова Мане журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Сенегала со стороны саудовского «Аль-Насра».
Садио Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне:
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