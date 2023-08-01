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Криштиану Роналду побил рекорд Герда Мюллера по голам головой в официальных матчах

Криштиану Роналду побил рекорд Герда Мюллера по голам головой в официальных матчах
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Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду установил рекорд по голам головой в официальных матчах, сообщает 433 в своём «твиттере».

Португалец забил гол в матче группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов с «Монастиром» (4:1). Роналду забил 145-й гол головой в официальном матче и установил рекорд. По этому показателю он обошёл немецкого форварда Герда Мюллера, который забил 144 гола головой. Третье место занимает испанец Карлос Сантильяна (125).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне португалец провёл за «Аль-Наср» 20 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и две результативные передачи.

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