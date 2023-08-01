«Бавария» готова предложить € 12-13 млн за Боно

Мюнхенская «Бавария» готова предложить «Севилье» € 12-13 млн за голкипера Яссина Боно, сообщает журналист Руди Галлети на своей страничке в «твиттере».

Альтернативный вариант в случае провала переговоров с андалусийцами – Войцех Щесны. По сведениям источника, испанский клуб открыт к продаже футболиста из-за финансовых проблем.

В прошедшем сезоне на счету Боно 36 матчей за «Севилью» во всех турнирах. Марокканец вошёл в тройку лучших вратарей по итогам чемпионата мира — 2022. Голкипер выступает за андалусийцев на протяжении трёх лет (с 2020 года).

Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 32-летнего вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее сообщалось, что в подписании Боно также заинтересован французский «ПСЖ».