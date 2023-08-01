Салихова усомнилась в высоком уровне РПЛ из-за успехов Бонгонда в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака», подвергла сомнению мнение о высоком уровне чемпионата России, отметив, что бывший вингер вылетевшего из испанской Ла Лиги «Кадиса» Тео Бонгонда, выступающий сейчас за красно-белых, заметно выделяется на фоне остальных игроков РПЛ.

«Какой же уровень нашего чемпионата, если игрок из вылетевшего из Ла Лиги «Кадиса» за два тура явно выделяется на фоне прочих игроков РПЛ без рассказов об адаптации и наигранных связках.

Саудовская Аравия скупает всех звёзд, чтобы подтянуть уровень своего чемпионата, взорвать интерес к своим турнирам и в целом к своей стране, привлечь инвестиции через футбол, увеличить посещаемость на матчах и развить футбольный туризм. Что делает РПЛ — вводит Fan ID на матчи Кубка. Зачем? Чтобы ещё через пару лет футболисты уже не из Первой, а из Второй лиги казались пришельцами по сравнению с нашими игроками?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Бонгонда сыграл за «Спартак» два матча в РПЛ, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.