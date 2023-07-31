Георгий Джикия: Бонгонда? у нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как относится к игре новичка клуба Тео Бонгонда.

«Удивлён ли игре Бонгонда? Буду спокойно относиться. У нас любят поднять человека, а потом пройтись по нему. Буду очень рад, если продолжит так. Он потихоньку забивает и отдаёт передачи — ради этого его и привели его», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Конголезский полузащитник Бонгонда присоединился к красно-белым в текущее трансферное окно из испанского «Кадиса» за € 7 млн. За московский клуб 27-летний игрок сыграл три матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее Тео играл за бельгийские «Зюлте-Варегем» и «Генк», турецкий «Трабзонспор» и испанскую «Сельту».