Игрок «Балтики» Галоян высказался о поражении от «Спартака»
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Игрок «Балтики» Артур Галоян высказался о поражении в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 со «Спартаком» (1:2).
«Нам не хватило реализации для более удовлетворительного результата в матче со «Спартаком». Они свои моменты реализовали, а мы — нет. Сначала территориальное преимущество было у «Спартака», потом — у «Балтики», поэтому в целом игра была ровная. У них было чуть больше моментов — и они эти моменты реализовали», — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, «Спартак» наравне с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков в двух стартовых турах. У «Балтики» по-прежнему ноль очков в элитном дивизионе чемпионата России.
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