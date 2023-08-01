И. Федотов — о пяти пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА: арбитр действовал последовательно
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов высказался о решении главного судьи матча 2-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА (2:3) Владислава Безбородова назначить пять 11-метровых ударов, отметив правильность работы коллеги.
«Эпизоды с пенальти на 45+6-й и 76-й минутах Безбородов тоже трактовал одинаково. И там и там оборонявшийся игрок потянул соперника за футболку. Арбитр во всех моментах с 11-метровыми действовал последовательно и правильно. Но, к сожалению, о четвёртом пенальти приходится говорить отдельно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
В матче «Ахмата» и ЦСКА Безбородов также показал три красные карточки, удалив двух игроков грозненцев и одного армейца.
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