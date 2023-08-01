Арбитр Федотов рассказал, какие санкции грозят судьям матча «Ахмат» — ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов высказался о ситуации с судейскими решениями во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА — «Ахмат» и о возможном наказании арбитров. Напомним, армейцы обыграли «Ахмат» со счётом 3:2 — все голы в матче были забиты с пенальти, а также в матче были показаны три красные карточки.

«Что касается наказания судей, то лишь с одним из семи арбитров, замешанных в этом скандале, могут попрощаться – речь про Кобзева. Кобзев работал на AVAR, и именно на нём был контроль ситуации на поле, пока Иванов (VAR) всё проверял. Безбородова отстранят на два-шесть матчей, как и Иванова, а потом они вернутся», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.