Динияр Билялетдинов: «Спартак» много пропускает для претендента на чемпионство

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионских амбициях московского «Спартака», отметив, что красно-белые пропускают слишком много голов.

«Пока не вижу рисунок игры у «Спартака». Они набирают, но это хорошее качество, когда при упорной игре ты набираешь очки. По игре результат мог качнуться в любую сторону. Но «Спартак» набирает очки — это хороший признак. Надо посмотреть до зимы, что будет с результативностью. По результатам сейчас всё хорошо, но по игре есть вопросы. Пропущенный мяч на последних минутах — так бывает. Кто-то не добежал. В целом «Спартак» достаточно много пропускает, чтобы претендовать на чемпионство», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.