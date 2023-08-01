«Управление игрой было никаким». И. Федотов оценил судейство матча «Крылья» — «Динамо»

Бывший судья Игорь Федотов оценил судейство в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Крылья Советов» — «Динамо». Игра проходила в субботу, 29 июля, в Самаре и завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.

«Общее впечатление от работы Любимова — ни рыба ни мясо. Что был арбитр, что не было его. Как будто такая логика: меня назначили, я пришёл, подвигался тут рядом с игроками. Управление игрой было просто никаким. Это не арбитр ФИФА.

При счёте 3:3 у «Динамо» прошла подача в штрафную, игрок «Крыльев» прихватил соперника руками и просто его завалил. Следовало назначить пенальти в ворота «Крыльев», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.