Сергей Семак ответил на вопрос, заявит ли «Зенит» Вендела на новый сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, заявят ли полузащитника сине-бело-голубых Вендела на новый сезон в РПЛ.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю, завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии, а предложение, которое есть, не совсем устраивает клуб. Так что, может быть, заявим его», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, вчера, 31 июля, стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу € 25 млн за Вендела. Также ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго», Вендел и его агент Тьяго Рибейро практически ежедневно проводят встречи с руководством «Зенита» по возможному переходу, но не могут добиться результата.