Сергей Семак: не знаю, будут ли игроки, которых «Зенит» купит вместо Малкома

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход нападающего Малкома, а также рассказал, будут ли сине-бело-голубые покупать кого-то на замену бразильцу.

«Конечно, мне бы хотелось, чтобы Малком вернулся. Но понимаем, что для клуба это серьёзная возможность заработать. Не знаю, будут ли игроки, которых купят на место Малкома. Если будет возможность кого-то купить, мы это сделаем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.