Габулов: для «Зенита» продажа Малкома — хорошая история. Но не стоит её преувеличивать

Бывший футболист сборной России Владимир Габулов высказался о трансфере Малкома, который перебрался из «Зенита» в аравийский клуб «Аль-Хиляль».

«Малком? Правильное решение. Хорошая выручка, бизнес. Малком — классный футболист, был украшением чемпионата. Но мы сегодня без еврокубков. Уверен, что «Зенит» может восполнить эту продажу без потери качества. Реклама ли это российского футбола? Думаю, не лучший момент говорить об этом. Всё-таки он уехал в Саудовскую Аравию, а не в топ-клуб Европы. Так что для «Зенита» — да, это хорошая история. Но не стоит её преувеличивать», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн. Половина этих денег будет выплачена саудовским клубом сразу, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам до конца сезона. Продажа Малкома стала рекордной в истории РПЛ.