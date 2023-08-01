Джорджевич: на старте сезона «Сочи» непросто. Ехали в Краснодар на поезде 17 часов

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич заявил, что команде было непросто на старте сезона, в том числе потому, что пришлось 17 часов ехать из Воронежа в Краснодар на поезде.

«На старте сезона, конечно, нам непросто. Ехали из Воронежа в Краснодар на поезде 17 часов. Было бы лучше, если бы было немного по‑другому. Но [с учётом того,] как есть, клуб всё сделал, чтобы мы хорошо подготовились к игре с «Краснодаром». Думаю, у нас неплохо получилось. Сейчас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему туру», — приводит слова Джорджевича «Матч ТВ».

Новый сезон «Сочи» начал с двух побед: в первом туре Российской Премьер‑Лиги команда Дмитрия Хохлова обыграла «Балтику» (2:0), затем в стартовой встрече Фонбет Кубка России оказалась сильнее «Факела» (3:1). В минувшую субботу, 29 июля, «Сочи» на выезде уступил «Краснодару» (0:2) в рамках второго тура чемпионата России.