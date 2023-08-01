Вратарь «Зенита» Адамов: в лучшей команде страны не может не быть конкуренции

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался насчёт конкуренции среди голкиперов команды Сергея Семака.

«С этим всё было понятно — в лучшей команде страны не может быть так, что ты приходишь, а у тебя нет конкуренции. Кстати, когда переходил в «Сочи», она там тоже была очень серьёзная. Все вратари — кандидаты в сборную России. А у меня ещё толком нет опыта в РПЛ. Но что делать — считаю, в таких случаях всё равно надо переходить и доказывать свою состоятельность.

Если же только и думать, что конкуренция очень серьёзная, можно и уверенность в себе потерять. Поэтому смысла в этом не вижу. Надо запастись терпением, настроиться на хорошую работу, по полной выкладываться на тренировках. А шанс обязательно будет, я в этом уверен. Считаю, он есть всегда и у всех, надо только им воспользоваться», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».