Лига чемпионов: результаты матчей 1 августа, турнирная сетка

Вчера, 1 августа, состоялась часть ответных игр второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024.
Результаты матчей 1 августа:
«Панатинаикос» — «Днепр-1» — 2:2 (первая встреча 3:1, 5:3 по итогам двух встреч);
БАТЭ — «Арис» — 3:5 (первая встреча 6:2, 11:5 по итогам двух встреч);
«Олимпия» — «Лудогорец» — 2:1(первая встреча 1:1, 3:2 по итогам двух встреч);
«Слован» — «Зриньски» — 2:2 (первая встреча 1:0, 3:2 по итогам двух встреч).
Таким образом, в третий квалификациооный раунд вышел «Панатинаикос», который сыграет с французским «Марселем», «Арис», которому будет противостоять победитель пары «Ракув» — «Карабах», «Олимпия», которая сыграет с сильнейшим в паре «Жальгирис» -«Галатасарай», и «Слован», который будет играть с победителем пары «Шериф» — «Маккаби».
Действующий обладатель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» минимально обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона пройдёт в период с 19 сентября 2023 года по 1 июня 2024-го.
- 2 августа 2023
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:10