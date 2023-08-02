Лига чемпионов: результаты матчей 1 августа, турнирная сетка

Вчера, 1 августа, состоялась часть ответных игр второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024.

Результаты матчей 1 августа:

«Панатинаикос» — «Днепр-1» — 2:2 (первая встреча 3:1, 5:3 по итогам двух встреч);

БАТЭ — «Арис» — 3:5 (первая встреча 6:2, 11:5 по итогам двух встреч);

«Олимпия» — «Лудогорец» — 2:1(первая встреча 1:1, 3:2 по итогам двух встреч);

«Слован» — «Зриньски» — 2:2 (первая встреча 1:0, 3:2 по итогам двух встреч).

Таким образом, в третий квалификациооный раунд вышел «Панатинаикос», который сыграет с французским «Марселем», «Арис», которому будет противостоять победитель пары «Ракув» — «Карабах», «Олимпия», которая сыграет с сильнейшим в паре «Жальгирис» -«Галатасарай», и «Слован», который будет играть с победителем пары «Шериф» — «Маккаби».

Действующий обладатель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» минимально обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона пройдёт в период с 19 сентября 2023 года по 1 июня 2024-го.