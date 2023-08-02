Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 2 августа
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2 августа состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии.
Расписание матчей 2 августа:
Аргентина — Швеция — 10:00 мск;
ЮАР — Италия — 10:00 мск;
Панама — Франция — 13:00 мск;
Ямайка — Бразилия 13:00 мск.
Эти матчи будут заключительными в группах G и F.
Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.
Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.
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