Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 2 августа

2 августа состоятся четыре матча 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира по футболу, который проводится в Австралии и Новой Зеландии.

Расписание матчей 2 августа:

Аргентина — Швеция — 10:00 мск;

ЮАР — Италия — 10:00 мск;

Панама — Франция — 13:00 мск;

Ямайка — Бразилия 13:00 мск.

Эти матчи будут заключительными в группах G и F.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.