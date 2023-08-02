Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер прокомментировал победу в матче Кубка России

Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер высказался о матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Красным Знаменем» (3:2).

«Не сказать, что победа была неожиданной. Мы соперника разбирали: смотрели две последних игры во Второй лиге и контрольный матч с «Космосом». В принципе, мы знали то, как играет соперник. Знали их состав, единственное, были сомнения по двум футболистам — выйдут в старте или по ходу игры. В целом, разбирали соперника, готовились, проводили теорию. Всё в стандартном режиме, как всегда мы готовимся.

Понятно, что для нас это большое событие — играть с профессиональными командами. Тем более мы представляем лицо всего медийного футбола. И не хотелось падать лицом в грязь. Хотелось показать, что в медийном футболе тоже есть хорошие команды, которые умеют играть в футбол и навязывать конкуренцию профессионалам», — сказал Миллер на послематчевой пресс-конференции.