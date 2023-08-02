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Тренер «Амкала» ответил, будут ли санкции в адрес Левшука за удаление в матче Кубка России

Тренер «Амкала» ответил, будут ли санкции в адрес Левшука за удаление в матче Кубка России
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Главный тренер «Амкала» Виталий Миллер высказался об удалении капитана команды Арсения Левшука в матче первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Красным Знаменем». «Амкал» одержал победу со счётом 3:2. Левшук получил вторую жёлтую карточку на 76-й минуте.

«Не будет штрафных санкций, учитывая что мы выиграли. И для нас этот эмоциональный фон важнее, нежели какие-то дисциплинарные штрафы и так далее. Конечно, мы на теории проговорим это. На примере Левшука не будем искать крайнего, но хочется донести до всех футболистов, что в таких играх важно хладнокровие», — сказал Миллер на послематчевой пресс-конференции.

Во втором раунде Пути регионов Кубка России «Амкал» встретится с ивановским «Текстильщиком».

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