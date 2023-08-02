Стало известно, сколько «Байер» хочет выручить с продажи Азмуна

Петербургский «Зенит» заинтересован в возвращении иранского нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна.

Как сообщает Kicker, руководство немецкой команды хочет выручить за продажу Азмуна порядка € 10 млн. Отмечается, что форвард ранее рассматривал возможность ухода из «Байера», однако из-за его травмы ни одна команда не готова предложить такую сумму.

Напомним, футболист получил повреждение на тренировке в первый же день предсезонного сбора «Байера». Иранец повредил левую голень.

28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».

В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Материалы по теме «Зенит» связался с «Байером» и попробует вернуть Сердара Азмуна

Игроки «Зенита» выступили против Fan ID на чемпионском параде: