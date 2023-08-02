Стало известно, сколько «Байер» хочет выручить с продажи Азмуна

Петербургский «Зенит» заинтересован в возвращении иранского нападающего леверкузенского «Байера» Сердара Азмуна.
Как сообщает Kicker, руководство немецкой команды хочет выручить за продажу Азмуна порядка € 10 млн. Отмечается, что форвард ранее рассматривал возможность ухода из «Байера», однако из-за его травмы ни одна команда не готова предложить такую сумму.
Напомним, футболист получил повреждение на тренировке в первый же день предсезонного сбора «Байера». Иранец повредил левую голень.
28-летний Азмун перешёл в «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. Также иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».
В прошлом сезоне Азмун сыграл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.
Игроки «Зенита» выступили против Fan ID на чемпионском параде:
- 2 августа 2023
-
04:09
-
03:58
-
03:48
-
03:41
-
03:26
-
03:15
-
03:08
-
03:05
-
03:00
-
02:42
-
02:25
-
02:15
-
02:05
-
02:03
-
01:57
-
01:45
-
01:44
-
01:38
-
01:29
-
01:12
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42