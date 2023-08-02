Юрген Клопп отреагировал на переход Садио Мане из «Баварии» в «Аль-Наср»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о переходе сенегальского нападающего Садио Мане из «Баварии» в «Аль-Наср».

«Я не знаю, что пошло не так. Когда он уходил, он был на высоте, был в действительно хорошей форме, он уходил, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новая обстановка, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садио.

«Аль-Наср»? Садио – очень гордый человек. Посмотрим, как всё сложится. Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придётся с этим смириться», — приводит слова Клоппа Mirror.

Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.