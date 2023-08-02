Романо: переход Усмана Дембеле в «ПСЖ» – вопрос времени
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Французский форвард «Барселоны» Усман Дембеле был исключён из заявки испанской команды на матч с итальянским «Миланом», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
По информации Романо, это связано с тем, что француз точно перейдёт в «ПСЖ». Романо заявил, что «его трансфер – это вопрос времени». Стороны пришли к соглашению.
В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за трансфер € 50 млн.
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