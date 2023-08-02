Президент «Амкала» Герман Эль-Классико ответил на вопрос о задачах клуба в Кубке России

Президент «Амкала» Герман Попков, более известный как Герман Эль-Классико, ответил на вопрос о задачах своей медийной команды в Кубке России. Напомним, на стадии 1/256 финала «Амкал» обыграл «Красное Знамя» (Ногинск) из Второй лиги. Игра завершилась со счётом 3:2.

«Сложно поставить задачи на много матчей вперёд. Футбол — непредсказуемая штука. В матче с «Красным Знаменем» вели 3:1 и абсолютно контролировали игру. Вдруг удаление, в котором мы сами виноваты. Потом 3:2 — и мы уже отбиваемся последние пять минут.

Тяжело построить цели далеко, но есть задача выиграть ближайший матч с «Текстильщиком». Если в прошлом году мы выходили с настроем: «Прикинь, мы выиграем?!», то в этом уже есть определённая задача добиваться результата», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.