Президент «Амкала» Герман Эль-Классико ответил на вопрос о задачах клуба в Кубке России

Президент «Амкала» Герман Попков, более известный как Герман Эль-Классико, ответил на вопрос о задачах своей медийной команды в Кубке России. Напомним, на стадии 1/256 финала «Амкал» обыграл «Красное Знамя» (Ногинск) из Второй лиги. Игра завершилась со счётом 3:2.
«Сложно поставить задачи на много матчей вперёд. Футбол — непредсказуемая штука. В матче с «Красным Знаменем» вели 3:1 и абсолютно контролировали игру. Вдруг удаление, в котором мы сами виноваты. Потом 3:2 — и мы уже отбиваемся последние пять минут.
Тяжело построить цели далеко, но есть задача выиграть ближайший матч с «Текстильщиком». Если в прошлом году мы выходили с настроем: «Прикинь, мы выиграем?!», то в этом уже есть определённая задача добиваться результата», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 августа 2023
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