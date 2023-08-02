Главный тренер «Красного Знамени» объяснил поражение от «Амкала» в Кубке России

Главный тренер «Красного Знамени» Георгий Бычков прокомментировал поражение в матче 1/256 Кубка России с «Амкалом». Напомним, медийная команда обыграла профессиональный клуб со счётом 3:2.

«Я не настраивал свою команду на «Амкал» как на медийную команду. Я знаю некоторых ребят: там собраны профессионалы. Кто-то поиграл в Премьер-Лиге и Первой лиге. Нет такого, что выходят блогеры — и мы проигрываем. Выходят такие же профессиональные футболисты, которые могли бы играть во Второй лиге. По персоналиям некоторые игроки «Амкала» даже сильнее наших. Как мужчины мы не любим проигрывать — только в этом проблема. Если не брать название и количество болельщиков, то у них собрана профессиональная команда с профессиональными игроками.

Чего не хватило для победы? Не было такой остроты в первом тайме, которую мы хотели. Первые 20 минут нам легко давались: наверное, почувствовали, что будем так играть весь матч, забьём и не нужно торопиться.

Потом было несколько ошибок, и стандартные положения привели к тому, что «Амкал» взял инициативу в свои руки. Во втором тайме мы подсели. Думаю, не до конца восстановились после матча, потому что играли этим же составом», — сказал Бычков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.