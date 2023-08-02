Лука Гагнидзе: спокойно отнёсся к тому, что Йоканович не попрощался вживую

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал, как он отнёсся к тому, что бывший главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович не попрощался с командой вживую.

«Говорят, что Йоканович был не особо общительным? Соглашусь, что общения с тренером было не так много, как сейчас. Но это всё индивидуально и зависит от человека. Это его характер, он такой человек. Можно не разговаривать с игроками и выигрывать матчи, а можно и наоборот. Это индивидуальная черта человека, которая не так важна в работе. Тренер был таким человеком, мы это принимали. Как отреагировал на то, что Славиша не попрощался с командой вживую? Спокойно к этому отнёсся. На мой взгляд, всё закончилось нормально — Йоканович написал сообщение в чат, попрощался с командой. Не вижу никаких проблем в этом», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

Напомним, Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона-2022/2023, сменив в должности главного тренера бело-голубых Сандро Шварца, уехавшего на родину. «Динамо» под руководством серба провело 27 матчей в РПЛ и набрало 42 очка. В середине мая 54-летний специалист был уволен из российского клуба.