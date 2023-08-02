Агент Вендела: перехода во «Фламенго» не будет, но у нас есть варианты в Европе

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем своего клиента. По словам агента, переход Вендела во «Фламенго» не состоится. При этом у футболиста есть варианты продолжения карьеры в Европе.

«Перехода во «Фламенго» не будет. У нас по-прежнему есть варианты в Европе, но Вендел покинет «Зенит» только в том случае, если клуб устроит предложение. Ясность будет очень скоро, давайте подождём», – приводит слова Рибейро Metaratings.

25-летний Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за «Спортинг» и «Флуминенсе». Накануне сообщалось, что переход Вендела во «Фламенго» сорвался. Переговоры между сторонами завершены — бразильский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых, к тому же в Бразилии закрылось трансферное окно.