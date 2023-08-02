Президент «Спартака» из Суботицы: Кержаков поменял тактику, теперь играем как «Ман Сити»

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович высказался о работе российского тренера Александра Кержакова.

«Победа в первом туре — это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера. Если говорить об изменениях, которые внёс российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика. Раньше команда играла по схеме 4-3-3. Александр поменял формацию, теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы. Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки? Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьётся хороших результатов в этом году», — приводит слова Симовича Sport24.

В первом туре Суперлиги «Спартак» из Суботицы под руководством российского тренера победил на своём поле команду ИМТ со счётом 2:1.