Сёмин: буду счастлив, если мне доверят тренировать Россию в матче с легендами «Спартака»

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал возможность возглавить сборную России в матче с легендами «Спартака».
«Если последует официальное приглашение, то я буду рад. И буду счастлив, если мне доверят тренировать Россию в матче с легендами «Спартака». Такие мероприятия нужны всегда. Это активность футбола: интерес для зрителей и участников матча. Мне кажется, что это очень интересное решение», — сказал Семин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее появилась информация, что легенды московского «Спартака» 18 августа сыграют против бывших звезд сборной России. Игру примет стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Сообщается, что участие в матче, помимо прочих, подтвердили Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Парфёнов, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв и другие футболисты. Российский футбольный союза также намерен пригласить Неманью Видича, Мартина Йиранека, Робсона и Маркао. Главным тренером сборной России на эту игру может стать Юрий Сёмин, Олег Романцев, вероятно, возглавит «Спартак».
- 2 августа 2023
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