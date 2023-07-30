Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: у «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА

Сёмин: у «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто будет бороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.

«У «Зенита» ушли несколько ключевых игроков, команде потребуется время, чтобы немного перестроиться. Уверен, Семак найдёт нужные решения. Шестое подряд чемпионство? У «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». «Ростов» сумел вырвать ничью на последних минутах встречи благодаря реализованному пенальти. Ранее, в 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах.

Материалы по теме
Ловчев: получается, что если убрать из «Зенита» 1-2 лидеров, то это обычная команда РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023