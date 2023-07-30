Сёмин: у «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто будет бороться за чемпионство Российской Премьер-Лиги в новом сезоне.

«У «Зенита» ушли несколько ключевых игроков, команде потребуется время, чтобы немного перестроиться. Уверен, Семак найдёт нужные решения. Шестое подряд чемпионство? У «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 29 июля, прошёл матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». «Ростов» сумел вырвать ничью на последних минутах встречи благодаря реализованному пенальти. Ранее, в 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0. В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах.