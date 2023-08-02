Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 2 августа, турнирная таблица

Сегодня, 2 августа, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G встретились сборные Аргентины и Швеции, где номинальные гости оказались сильнее — 2:0 в пользу шведок, отличились Ребека Бломквист и Элин Рубенссон. В ещё одном матче группы G сборная ЮАР оказалась сильнее сборной Италии, победив с минимальным преимуществом — 3:2. У ЮАР отличились Бенедетта Орси, Хилда Магайя и Темби Хатлана, а у Италии дублем отметилась Арианна Карузо.
В матче группы F в зрелищном матче сборная Франции обыграла сборную Панамы со счётом 6:3. У Франции по одному голу забили Маэль Лакрар, Леа Ле Гаррек и Вики Бешо, а Кадидьяту Дьяни оформила хет-трик, реализовав при этом два пенальти. У Панамы смогли забить Марта Кох, Йомира Пинзон и Линет Седено. В заключительном матче игрового дня встретились сборные Ямайки и Бразилии. Команды не смогли выявить победителя — безголевая ничья, 0:0.
Результаты матчей 2 августа:
Аргентина — Швеция — 0:2.
ЮАР — Италия — 3:2.
Панама — Франция — 3:6.
Ямайка — Бразилия — 0:0.
Завтра, 3 августа, будут сыграны два матча в группе H.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
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