Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 2 августа, турнирная таблица

Сегодня, 2 августа, прошли очередные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В группе G встретились сборные Аргентины и Швеции, где номинальные гости оказались сильнее — 2:0 в пользу шведок, отличились Ребека Бломквист и Элин Рубенссон. В ещё одном матче группы G сборная ЮАР оказалась сильнее сборной Италии, победив с минимальным преимуществом — 3:2. У ЮАР отличились Бенедетта Орси, Хилда Магайя и Темби Хатлана, а у Италии дублем отметилась Арианна Карузо.

В матче группы F в зрелищном матче сборная Франции обыграла сборную Панамы со счётом 6:3. У Франции по одному голу забили Маэль Лакрар, Леа Ле Гаррек и Вики Бешо, а Кадидьяту Дьяни оформила хет-трик, реализовав при этом два пенальти. У Панамы смогли забить Марта Кох, Йомира Пинзон и Линет Седено. В заключительном матче игрового дня встретились сборные Ямайки и Бразилии. Команды не смогли выявить победителя — безголевая ничья, 0:0.

Результаты матчей 2 августа:

Аргентина — Швеция — 0:2.

ЮАР — Италия — 3:2.

Панама — Франция — 3:6.

Ямайка — Бразилия — 0:0.

Завтра, 3 августа, будут сыграны два матча в группе H.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.