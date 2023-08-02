«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: гости увеличили преимущество

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором играют московская «Родина Медиа» и вологодское «Динамо». Встречу принимает стадион «Спартаковец им Н.П. Старостина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Тараном. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте матча забитым мячом отличился полузащитник вологодского «Динамо» Максим Мешалкин. На 50-й минуте защитник Руслан Баширов увеличил преимущество своей команды. Хавбек Антон Бетюжнов с правого фланга выполнил подачу на линию вратарской, Баширов опередил нападающего «Родины Медиа» Максима Пичугина и головой вколотил мяч в верхний угол ворот — 2:0.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России принимают участие три медийные команды — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Это на одну больше, чем в прошлом году. В сезоне-2022/2023 в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.