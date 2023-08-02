Вендел появился в заявке «Зенита» на сезон Российской Премьер-Лиги

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел появился в заявке санкт-петербургского клуба на сезон РПЛ. Это можно увидеть на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
Напомним, ранее заявка 25-летнего полузащитника на новый сезон чемпионата была под вопросом. Вендел вернулся в Россию только 25 июля. С окончания прошлого сезона игрок находился в Бразилии и пропустил все предсезонные сборы «Зенита», а также несколько официальных матчей сине-бело-голубых. Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.
31 июля стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Сообщалось, что неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу за Вендела € 25 млн. Также ранее было известно об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго». Однако накануне появилась информация, что переход Вендела во «Фламенго» сорвался. Переговоры между сторонами завершены — бразильский клуб не смог удовлетворить финансовые запросы сине-бело-голубых, к тому же в Бразилии закрылось трансферное окно.
- 2 августа 2023
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