«Байер» изучает возможность трансфера Азмуна в «Зенит» в условиях санкций против России

Санкт-Петербургский «Зенит» выразил заинтересованность в возвращении иранского нападающего Сердара Азмуна, и «Байер» намерен изучить возможность трансфера в условиях торговых ограничений, наложенных Евросоюзом на Россию. Об этом сообщает Kicker.

По информации издания, чемпион России заявил о желании вернуть Азмуна, и «Байер» не против перехода 28-летнего нападающего, который не смог закрепиться в клубе Бундеслиги, в том числе из-за многочисленных проблем со здоровьем. Сам Азмун также жаждет сменить обстановку.

Зимой 2022 года «Байер» перевёл «Зениту» за Азмуна за € 2,5 млн, выплатив футболисту существенный подписной бонус. В начале этого года «аптекари» требовали за игрока около € 10 млн, но теперь леверкузенцы, вероятно, согласятся снизить запросы.

Впрочем, главной преградой для трансфера в данный момент является не сумма сделки, а санкции против России. С начала СВО всем немецким компаниям (а значит, и футбольным клубам) запрещены торговые отношения с Российской Федерацией и частными российскими компаниями. «Байер» изучает возможность перехода Азмуна в в этих условиях.

В прошлом сезоне Азмун провёл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.